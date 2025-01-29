Almanya Başbakanı Scholz: Musk'ın aşırı sağcı siyasetçileri desteklemesi gerçekten iğrenç

Başbakanı Scholz, başkent Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal demokrat olarak, zengin medya girişimcilerinin Alman siyasetine müdahale etmesine alışkın olduğunu belirtti.

Ancak Musk’ın tüm Avrupa’da aşırı sağcı siyasetçileri güçlü şekilde desteklemesinin yeni bir şey olduğunu aktaran Scholz, "Bu gerçekten iğrenç. Bu da tüm Avrupa Birliği'ndeki (AB) demokratik gelişim için iyi değildir." dedi.

Scholz, ABD’nin Almanya’yı kurtarması ve ülkenin yeniden demokratikleşmesine yardımcı olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu yüzden Elon Musk'ın aşırı sağcıları desteklemesine ve geçmişte Almanların Avrupa'da çok sayıda Yahudi ve diğer insanları öldürmesine ilişkin uygun tepkiyi vermemesine çok kızgınım." diye konuştu.

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