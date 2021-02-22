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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 'Kovid-19 aşılarının dünyada adil dağıtılmasını' istedi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kovid-19 aşılarının dünyada adil bir şekilde dağıtılmasını talep etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 'Kovid-19 aşılarının dünyada adil dağıtılmasını' istedi
AA

Steinmeier, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, zengin ülkelerin temin ettiği Kovid-19 aşılarının bir kısmını yoksul ülkelere vermesi çağrısında bulundu.

"Bu bir insanlık konusudur." diyen Steinmeier, gelecek hafta ve aylarda aşının az olacağını, buna rağmen yoksul ülkelerin de aşılara adil bir şekilde ulaşması gerektiğini belirtti.

Steinmeier, virüs yayıldığı sürece hiçbir ülkenin güvende olmayacağını vurgulayarak, "Almanya ve Avrupa temin ettiği aşıdan birazını ne kadar hızlı bir şekilde vermeye hazır olursa enfeksiyonun küresel olarak yayılmasını o kadar erken azaltabiliriz." diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da geçen hafta G7 ülkelerinin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (Covax) için yaptıkları maddi taahhütlerden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, ancak aşı alma konusunda zorlukların bulunduğunu söyledi.

"Paranız olsa bile bununla aşı alamayacak durumdaysanız o zaman para kendi başına anlamsızdır." diyen Ghebreyesus, bazı sanayileşmiş ülkelerin daha fazla aşı temin etmek için doğrudan aşı üreticileriyle temasa geçtiğini anlattı.

Ghebreyesus, bu faaliyetlerin Covax kapsamında aşı üreticileriyle yapılan sözleşmeleri etkilediğini ve vadedilen aşı miktarını azalttığını aktararak, "Yüksek gelirli ülkelerden rica ediyorum; Daha fazla aşı satın almak için üreticilerle iletişime geçerseniz lütfen Covax'ı baltalamayacağından emin olun." ifadelerini kullandı.

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