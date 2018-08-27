SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Almanya
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Almanya'da gerginlik tırmanıyor! Yaralılar var

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz’de bir Alman'ın öldürülmesi sonrası başlayan ırkçı gösteriler sürüyor. Sol gruplar tarafından karşı gösterilerin de düzenlendiği kentte çıkan olaylarda yaralananlar oldu.

27.08.2018 - 23:34 | Güncelleme:

Almanya'nın Chemnitz kentinde hafta sonunda düzenlenen festival sırasında, farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan tartışma sonucu bir Alman'ın yaşamını yitirmesi ve sonrasında başlayan ırkçı protesto gösterileri Pazartesi akşamı da devam etti.

Polis yetkilileri, aşırı sağ grupların gösterisinde ve sol grupların buna karşı düzenlediği gösteride çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saksonya polisi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gösterilerde yaralananlar olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Her iki gösteriden de havai fişek ve bazı (yaralayıcı) maddeler fırlatıldı. Bunların sonucunda bazı kişiler yaralandı ve tedavi altına alınmak zorunda kaldılar. Acilen barışçıl bir şekilde kalınmasını talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Sağ popülist Pro Chemnitz hareketinin çağrısı ile Karl-Marx Anıtı önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Saksonya polisinin bir diğer Twitter mesajında ise bazı göstericilerin “Hitler selamı” verdikleri belirtilerek, gerekenin yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Pro Chemnitz'in gösterisinde bazılarının yüzlerini kapattığı ve çok sayıda Hitler selamı verildiğine dair uyarılar aldık. Bu ihlallere karşı gerekeni yapacağız” ifadesi yer aldı.

AŞIRI SAĞCILARI PROTESTO İÇİN KARŞI GÖSTERİ

Aşırı sağcı grupların eyleminden yaklaşık bir saat önce sol grupların gösteri düzenlendiği bildirildi. Sol grupların gösterisine yaklaşık bin kişi katıldığı belirtildi. Sol Parti Chemnitz Teşkilatı Başkanı Tim Detzner, “Yabancı gibi gözüken insanların kovalandığı sahneler, bizde kaygı yaratıyor. Chemnitz’in başka bir yüzü olduğunu, dünyaya açık ve yabancı düşmanlığına karşı olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.

Polisin aşırı sağ ve sol grupların üyesi göstericiler arasında çatışma çıkmasını engellemek için çaba gösterdiği belirtiliyor. Chemnitz Emniyet Müdürü Sonja Penzel, her iki gösteri için de "iyi hazırlandıklarını” ve "yeterince polis gücü” sağladıklarını ifade etti. Penzel, ancak güvenlik gerekçesiyle kaç polis memurunun görev yaptığına ilişkin bilgi vermedi.

SORUŞTURMAYI BAŞSAVCILIK ÜSTLENDİ

Öte yandan, hafta sonunda kentte yaşanan olayların ardından Saksonya Başsavcılığının soruşturma başlatacağı açıklandı. Soruşturmayı, Saksonya eyaleti Başsavcısı Hans Strobl’un yanı sıra eyalette iki yıl önce aşırı gruplarla mücadele için kurulan özel birimin yürüteceği açıklandı.

Başsavcı Strobl, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada “Zanlıların en kısa zamanda mahkemeye çıkabilmesi için soruşturmayı yoğun ve hızlı bir şekilde yürütmek” istediklerini söyledi. Saksonya Adalet Bakanı Sebastian Gemkow da, bir Alman’ın ölümüyle sonuçlanan tartışmanın yanı sıra sonrasında çıkan olaylara ilişkin “soruşturmanın da aynı kararlılıkla yürütüleceğini” vurguladı.

BİR ALMAN’IN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN OLAYLAR BÜYÜMÜŞTÜ

Pazar sabaha karşı yaşanan bu olayın ardından sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler ve yapılan çağrı ile Pazar günü kent merkezinde bir protesto gösterisi düzenlenmişti. Protesto çağrısı yapanlar arasında aşırı sağcı holiganların oluşturduğu Kaotic adlı grup da bulunuyordu. Chemnitz Emniyet Müdürü Sonja Penzel, Pazar günü yapılan protesto gösterisine yaklaşık 800 kişinin katıldığını, bunlarında yaklaşık 50’sinin şiddet eğiliminin bulunduğunu belirtti. Penzel, göstericilerden bazılarının polise şişe ve taş fırlattığını aktardı.

İnternette yayınlanan bazı videolarda ise gösteri sırasında yabancıların kovalandığı ve saldırıda bulunulduğu görülüyor. Bu gösteriler sırasında mağdur olan üç kişinin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. Bu kişilerin, 18 yaşında bir Afgan ile Alman kız arkadaşı, 18 yaşında bir Suriyeli ve 30 yaşında bir Bulgar olduğu ifade edildi.

ALMANYA HÜKÜMETİ OLAYLARI SERT BİR ŞEKİLDE KINADI

Chemnitz’de hafta sonunda yaşanan olaylara siyasilerin yanı sıra Alman hükümeti de tepki gösterdi. Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, “Almanya’da adaleti kendisi sağlamaya çalışanlara, caddelerde nefret yaymaya çalışan gruplara, hoşgörüsüzlüğe ve aşırılığa yer yok” dedi.

Berlin’de olağan basın toplantısında gelişmeleri değerlendiren Seibert, “Bu tür gösterilerle, farklı gözüken, farklı bir kökene sahip insanlara yönelik kışkırtmalara veya caddelerde nefret yayma çabasına kesinlikle göz yumamayız, bunun bizim kentlerimizde yeri yok, Alman hükümeti adına şunu söyleyebilirim, olanları en sert şekilde kınıyoruz” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X