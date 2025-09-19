Habertürk
        Almanya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi

        Almanya'da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi

        Almanya'nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 10:45 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:45
        Berlin'de 10 bin kişi 80 yıllık bomba nedeniyle tahliye edildi
        Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentteki Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu ifade edildi.

        Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

        Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedilen açıklamada, bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.

