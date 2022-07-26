Avrupa'da gaz fiyatları sert yükseldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği bildirildi. Kuzey Akım 1'in günlük gaz taşıma kapasitesi 160 milyon metreküp.

YARIYA DÜŞTÜ

Gazprom, Siemens'a ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü. Son alınan kararla yüzde 40'lık kapasite yaklaşık yüzde 20'ye düşürülmüş oldu.

Kuzey Akım, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Avrupa, ithal ettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan temin ediyordu.

'TEKNİK NEDEN BULUNMUYOR'

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1'den gaz akışının azalması için hiçbir teknik neden bulunmadığını belirtti.

Siemens de Kuzey Akım 1'in Kanada'da tamir edilerek geri gönderilen türbini konusunda Gazprom'un istediği tüm formların teslim edildiğini duyurdu.

Gazprom, Kuzey Akım için sevk edilecek türbinle ilgili Siemens şirketinden evrakın alındığını, ancak söz konusu evrakın "daha önce tespit edilen riskleri azaltmazken daha fazla soru işareti yarattığını" duyurdu.

YÜZDE 13 YÜKSELDİ

Söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa'da Ağustos vadeli doğal gaz kontratları önce yüzde 15 artışla 179 Euro'ya kadar çıktı. Bu sabah ise bir miktar gerilemeyle 176 Euro'ya çekildi. Vadeliler Gazprom açıklaması öncesi yaklaşık 156 Euro'dan işlem görüyordu. Dolayısıyla bu sabahki çekilmeye rağmen Avrupa'da gaz fiyatları Gazprom'un kararıyla şu ana kadar yüzde 13 yükselmiş oldu.