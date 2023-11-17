Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün? Türkiye milli takım maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Almanya-Türkiye maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?

        2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Almanya ile hazırlık maçına çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde Almanya-Türkiye maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Almanya Türkiye hazırlık maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 00:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Almanya-Türkiye hazırlık maçı için nefesler tutuldu. EURO 2024 elemeleri kapsamında D Grubunda maç fazlasıyla birinci sırada yer alan ay-yıldızlılar Galler maçı öncesinde Almanya ile özel bir maça çıkıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip edecek olan sporseverler, Almanya-Türkiye milli maçının tarihini araştırmaya başladı. Peki, "Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Almanya Türkiye maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        Almanya-Türkiye hazırlık maçı, 18 Kasım'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

        Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

        3

        ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Almanya-Türkiye maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        4

        TFF'DEN AÇIKLAMA!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabaka ile ilgili bilgilendirme yaptı.

        Maçın misafir takım tribün biletlerinin satışına ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağı aktarıldı.

        5

        Federasyonun açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

        "Türkiye ile Almanya, daha önce A milli düzeyde 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda A Milli Takım'ımız 3 kez galibiyete ulaşırken, 4 maç berabere bitti, 14 maç ise Almanya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. 18 Kasım'daki özel maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı, geçmişte Türkiye ile Almanya arasındaki üç karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İki takım tarihteki ilk maçını 17 Haziran 1951'de burada oynadı ve müsabaka ay-yıldızlıların 2-1'lik zaferiyle sona erdi. Bu maç, aynı zamanda A Milli Takım'ımızın unutulmaz kaptanı Turgay Şeren'in yaptığı kurtarışlarla 'Berlin Panteri' unvanını kazandığı müsabaka oldu. 26 Ekim 1983 ve 8 Ekim 2010 tarihlerinde bu stadyumda oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf Almanya oldu."

        Öte yandan, 21 Kasım'da A Milli Takım, EURO 2024 elemelerinde Galler'e konuk olacak, Almanya ise Viyana'da Avusturya ile özel maça çıkacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM'den İsrail'e: Üzüntüyle karşılıyoruz
        BM'den İsrail'e: Üzüntüyle karşılıyoruz
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Dilan ve Engin Polat'ın avukatı etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Gizemli sesin sırrı çözüldü
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Portekiz'de isyan! "Firavunun piramidi"
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
        Vicdansız anneye ağırlaştırılmış müebbet istendi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        Fenerbahçe'de transfer gündemi!
        İtalya Katolik Kilisesi'nden rapor: 54 kişi cinsel saldırıya ve istismara uğradı
        İtalya Katolik Kilisesi'nden rapor: 54 kişi cinsel saldırıya ve istismara uğradı
        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"