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İspanya - Almanya maçında Mesut Özil protestosu

İspanya ile Almanya, Katar'da karşı karşıya gelirken Katarlı taraftarlar, Almanya'ya Mesut Özil protestosunda bulundu!

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  • Almanya'ya Mesut Özil yanıtı! İspanya Almanya damga vuran an! Katar'da Mesut Özil protetosu

    2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya 1-1 berabere kalırken mücadeleye Mesut Özil damga vurdu.

     
  • Almanya'ya Mesut Özil yanıtı! İspanya Almanya damga vuran an! Katar'da Mesut Özil protetosu

    Bazı futbolseverler, Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in fotoğraflarını taşıdı.

     
  • Almanya'ya Mesut Özil yanıtı! İspanya Almanya damga vuran an! Katar'da Mesut Özil protetosu

    FIFA'nın LGBTİ+ haklarına destek vermek amacıyla takılan "One Love" kol bantlarını Katar'da yasaklaması üzerine Alman oyuncular bu karara tepkilerini, seremoni sırasında ağızlarını kapatarak gösterdiler.

     
  • Almanya'ya Mesut Özil yanıtı! İspanya Almanya damga vuran an! Katar'da Mesut Özil protetosu

    Almanya Milli Takımının bu protestolarına, bazı Katarlı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafıyla karşılık verdiler.
  • Almanya'ya Mesut Özil yanıtı! İspanya Almanya damga vuran an! Katar'da Mesut Özil protetosu

    İspanya ile Almanya arasındaki mücadelede Mesut Özil fotoğrafları tutan Katarlı taraftarlar, ağızlarını kapattı.
  • Almanya'ya Mesut Özil yanıtı! İspanya Almanya damga vuran an! Katar'da Mesut Özil protetosu

    Mesut Özil, 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı Almanya Milli Takımı'nı ırkçı ve ayrımcı saldırıların hedefi olması nedeniyle 30 yaşında bırakmıştı. 
  • Almanya'ya Mesut Özil yanıtı! İspanya Almanya damga vuran an! Katar'da Mesut Özil protetosu

    İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektiren Mesut, maruz kaldığı ırkçı saldırıların ardından milli takım kariyerini noktalamıştı.
  • Almanya'ya Mesut Özil yanıtı! İspanya Almanya damga vuran an! Katar'da Mesut Özil protetosu

    Ayrılık kararını 22 Temmuz 2018'de sosyal medya hesaplarından duyuran Mesut Özil, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya Futbol Federasyonunun üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

     
  • Almanya'ya Mesut Özil yanıtı! İspanya Almanya damga vuran an! Katar'da Mesut Özil protetosu

    Deneyimli futbolcunun ayrılık kararı, takım arkadaşları ve futbol kamuoyu tarafından büyük destek bulmuştu.
  • Almanya'ya Mesut Özil yanıtı! İspanya Almanya damga vuran an! Katar'da Mesut Özil protetosu

    UYGUR TÜRKLERİNE DESTEK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

    Mesut Özil, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) Uygur Türklerine yönelik yapılan insan hakları ihlallerine tepki göstermişti.

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