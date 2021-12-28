Almanya’da Kovid-19 protestosu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa
ABONE OL

Almanya’da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Almanya’nın pek çok kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı gösteriler düzenlendi. Bautzen kentinde göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Almanya’da Kovid-19 önlemleri protesto edildi
Almanya’da Kovid-19 protestosu
0:00 / 0:00
AA

Almanya'da Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Cottbus, Halle, Gera, Bautzen, Leipzig, Saarbrücken, Fulda, Kaiserslautern, Koblenz'in de aralarında olduğu birçok kentte, Kovid-19 tedbirleri protesto edildi.​​​​​​​

Saksonya polisi tarafından yapılan açıklamada, Bautzen kentinde düzenlenen izinsiz gösteride polisin eylemcileri durdurmak istediği, ancak bu sırada polise yönelik maytap ve şişelerle yoğun bir saldırıda bulunulduğu aktarıldı.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 10’un üzerinde polisin yaralandığı ve bazı araçların zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, polisin de göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada 100’ün üzerinde kişinin gözaltına alınarak kimliklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan ülke medyasında, Rostock kentinde 6 bin 500, Schwerin’de 2 bin 700, Cottbus’ta 3 bin, Magdeburg’da 5 bin, Saarbrücken’de 3 bin, Kaiserslautern’de 1500 ve Fulda’da 1000 kişinin gösterilere katıldığı aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB'den İran açıklaması
DÜNYA AB'den İran açıklaması
Sudan'da seçim talimatı
DÜNYA Sudan'da seçim talimatı
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan diyalog çağrısı - Haberler
DÜNYA Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan diyalog çağrısı
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
DÜNYA Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
Mısır'da kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükleyip kadına çarptı
DÜNYA Kız öğrenciyi sürükleyip kadına çarptı!
Son dakika: Joe Biden savunma bütçesini onayladı
DÜNYA Joe Biden savunma bütçesini onayladı
Rusya'dan NATO iddiası: Silahlı çatışmaya hazırlanıyor - Haberler
DÜNYA Rusya'dan NATO iddiası
Çin'den yabancı yatırım yasağı listesinde değişiklik - Haberler
DÜNYA Çin'den yabancı yatırımcıya yeşil ışık
Uğur Şahin ile Özlem Türeci, AB'nin ilham verenler listesinde
DÜNYA AB'nin ilham verenler listesinde Uğur Şahin ile Özlem ...
Plüton'un yüzeyindeki 'tuhaf şekillerin' sırrı çözüldü
DÜNYA Plüton'un yüzeyindeki 'tuhaf şekillerin' sırrı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.