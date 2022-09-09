Almodovar filmleri AKM Yeşilçam Sineması'nda!

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Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda, 9-15 Eylül'de İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın filmleri gösterilecek.

Usta yönetmenin 1993 yapımı Kika filmi her gün 14.00 seansında izleyiciyle buluşacak. Filmin başrollerini Veronica Forque, Peter Coyote ve Victoria Abril paylaşıyor.

Penelope Cruz'a Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Senaryo dalında Altın Palmiye kazandıran Dönüş, 16.15 seansında izlenebilecek.

Almodovar'ın senarist ve yönetmenliğini üstlendiği, iki kız kardeşin annelerinin ölümüyle başa çıkma öyküsünü işleyen yapımda, Carmen Maura ile Lola Duenas başrol oynadı.

Ödüllü yönetmen Almodovar'ın, Jean Cocteau'nun İnsan Sesi isimli oyunundan esinlenerek kaleme aldığı Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar filmi ise 18.30 seansında beyaz perdede olacak.

İlk kez 1988'de yayımlanan ve En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a aday gösterilen filmin başrollerinde Antonio Banderas, Carmen Maura ve Julieta Serrano yer alıyor.

KİKA

Güzellik uzmanı Kika, ölen üvey oğlunun cenazesi için makyaj yaptırmak isteyen Amerikalı yazar Nicolas tarafından malikânesine çağrılır. Oysa Ramon ölmemiştir ve Kika sayesinde hayata döner ve birlikte yaşamaya başlarlar. Sonsuza kadar mutlu olmaları mümkündür ama önce Kika'nın Nicolas ile olan romantik ilişkisi, Ramon'un annesinin şüpheli ölümü ve Ramon'un eski psikoloğu ile başa çıkması gerekmektedir.

DÖNÜŞ

Gösterime girer girmez hem eleştirmenlerden hem de sinemaseverlerden tam not alan Dönüş, Raimunda ve Sole isimli iki kız kardeşin annelerinin ölümüyle başa çıkma öyküsünü konu ediyor. Alkolik kocası ve kızıyla Madrid'de yaşayan Raimunda'nın boşandıktan sonra gizli saklı bir şekilde kuaförlük yapmaya başlayan kız kardeşi Sole'yle inişli çıkışlı bir ilişkisi vardır. Annelerini doğdukları köyde çıkan bir yangında kaybeden kız kardeşler, hâlâ orada yaşayan teyzeleriyle bağlarını koparmazlar. Fakat teyzeleri, kardeşlerle anneleri hayattaymış gibi konuşmaktadır. İşler teyzelerinin vefatından sonra içinden çıkılmaz bir hâl alır. Geçmiş geri dönmüştür ve gizem ve belirsizliği de beraberinde getirmiştir.

SİNİR KRİZİNİN EŞİĞİNDEKİ KADINLAR

Sevgilisi Ivan tarafından terk edilen Pepa, neden terk edildiğini öğrenmeye kararlıdır. Ivan'la yeniden iletişime geçmeye çalışırken adamın karısı ve çocuğu ile karşılaşır. Ivan'ın ailesi de Pepa gibi her şeyden bihaberdir. Pepa, kendi hayatında bir bilinmezin peşinde koşarken arkadaşı Candela'nın da başı derttedir. Terörist olan eski sevgilisi yüzünden polisin kendisinin de peşinde olduğundan korkmaktadır. Hikâye ilerledikçe tüm kahramanların hayatlarının birbirine dokunduğu ortaya çıkacaktır.