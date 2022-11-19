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Haberler Magazin Alp Balkan'dan 'Mahallenin Muhtarları' paylaşımı: Gidenlere rahmet, kalanlara selam - Magazin haberleri
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Alp Balkan'dan 'Mahallenin Muhtarları' paylaşımı

337'nci bölümü ile Haziran 2002'de sona eren 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan, sosyal medyada eski günleri yad etti. Balkan; Erkan Can, Işık Aras, Cihat Tamer, Esra Akkaya, Yalçın Gülhan ve Filiz Taçbaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından "Gidenlere rahmet, kalanlara selam" notuyla yayınladı

Alp Balkan'dan 'Mahallenin Muhtarları' paylaşımı: Gidenlere rahmet, kalanlara selam - Magazin haberleri
"Gidenlere rahmet, kalanlara selam"
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HABERTURK.COM

1992-2002 yılları arasında ekrana gelen 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır'ı canlandıran Alp Balkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine adeta nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Alp Balkan
Alp Balkan

"GİDENLERE RAHMET, KALANLARA SELAM"

52 yaşındaki oyuncu, dizide; Erkan Can, Işık Aras, Cihat Tamer, Esra Akkaya, Yalçın Gülhan ve Filiz Taçbaş gibi ünlü isimlerin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından "Gidenlere rahmet, kalanlara selam" notuyla yayınladı.

Alp Balkan'ın paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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