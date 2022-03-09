ALPAY KAZAN KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu'nun Instagram paylaşımıyla vefat ettiğini duyurduğu Alpay Kazan uzun yıllardır Acun Medya bünyesinde çalışıyordu. Koyu bier Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Alpay Kazan Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi pek çok projede görev almıştır.