Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

'Güldür Güldür' adlı programda gösterdikleri başarılı performansla kitleler tarafından tanınan oyuncu çift Alper Kul ve Aylin Kontente, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Güzel haberi Kontente, sosyal medya hesabından duyurdu