Alperen Şengün: Bu bizim hayalimizdi!

Milli basketbolcular Alperen Şengün ile Furkan Korkmaz, Türkiye'nin Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldiği müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan karşısında galibiyete inandıklarını belirten Alperen, "Çok mutluyum. Bu bizim hayalimizdi. Bunun için çalıştık. Gerçekten çok güzel bir takımımız var. Savaştık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada "12 Dev Adam" şarkısı çalındığı esnada eşlik ettiğinin hatırlatılması üzerine Alperen Şengün, "Büyük bir sayı farkı vardı ve gerçekten çok mutluydum. O şarkı bizim her maçtan önce dinlediğimiz şarkı. O anda çalınca ben de duygularımı dışarı vurdum." şeklinde görüş belirtti.

REKLAM