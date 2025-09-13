Habertürk
        Alperen Şengün: Bu bizim hayalimizdi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün: Bu bizim hayalimizdi!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale yükselen A Milli Takım'da yıldız oyuncu Alperen Şengün, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 00:42 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:42
        Alperen Şengün: Bu bizim hayalimizdi!
        Milli basketbolcular Alperen Şengün ile Furkan Korkmaz, Türkiye'nin Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldiği müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Yunanistan karşısında galibiyete inandıklarını belirten Alperen, "Çok mutluyum. Bu bizim hayalimizdi. Bunun için çalıştık. Gerçekten çok güzel bir takımımız var. Savaştık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

        Karşılaşmada "12 Dev Adam" şarkısı çalındığı esnada eşlik ettiğinin hatırlatılması üzerine Alperen Şengün, "Büyük bir sayı farkı vardı ve gerçekten çok mutluydum. O şarkı bizim her maçtan önce dinlediğimiz şarkı. O anda çalınca ben de duygularımı dışarı vurdum." şeklinde görüş belirtti.

        FURKAN KORKMAZ: DAHA İYİ BİR SENARYO HAYAL EDEMEZDİK

        Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, erkek basketbolunda uzun bir aradan sonra "12 Dev Adam" ruhunu yeniden yaşattıklarını kaydetti.

        Çok güzel bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Furkan, "Çok mutluyum. Çok farklı bir galibiyet oldu. Yarı final maçı için belki de daha iyi bir senaryo hayal edemezdik. Maça çok iyi başlamamız gerektiğini biliyorduk. Zaten bunu yapacak çok yetenekli bir ekibe sahibiz. Bugün de ilk dakikadan itibaren bunu gösterdik. Uzun yıllar sonra tekrardan '12 Dev Adam' ruhunu hakikaten yaşatıyoruz. Umarım bundan sonra yolun sonu altın madalya olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Sadece Türk basketbolunun değil EuroBasket tarihinin en farklı yarı final galibiyetlerinden birini aldıklarını aktaran Furkan Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Bu kadar dominant bir oyun hakikaten çok özel ve güzel. Ama şu an bunu kutlamak yerine Almanya maçına hazırlanmamız gerekiyor çünkü işimiz daha bitmedi. Tabii ki gelebilen herkesi buraya bekliyoruz. Bu salonu kırmızıyla ve beyazla dolduralım. Gelemeyenlerin de zaten ekran başında bizi izleyeceklerinden şüphemiz yok. Onların desteğini her dakika, her saniye arkamızda hissediyoruz. Umarım altın madalya ile ülkemize döneriz."

