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Haberler Teknoloji Alt Gr Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede Alt Gr Tuşu Hangisi?
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Alt Gr tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede Alt Gr tuşu hangisi?

Bilgisayar klavyelerinde yer alan Alt Gr tuşu; tamamlayıcı tuşlar sınıfı içinde yer alır ve özel karakterlerin yazılmasında kullanılmaktadır. İngilizce bir terim olan Alternative Graphic kelimesinin kısaltılması olan Alt Gr tuşu, birçok uluslararası klavyede kendine yer bulmaktadır. Peki, Alt Gr tuşu nedir? Alt Gr tuşu ne işe yarar? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Alt Gr Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede Alt Gr Tuşu Hangisi?
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Tek başına herhangi bir görevi olmamasına rağmen, diğer tuşlarla olan kombinasyonları neticesinde birtakım görevleri yerine getiren Alt Gr tuşu, bu şekilde bazı özel karakterlerin yazıya dökülmesinde de kullanılmaktadır. Peki, Alt Gr tuşu nerede? Klavyede Alt Gr tuşu hangisi? Alt Gr tuşu ile bu tuşun görev ve özellikleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Alt Gr Tuşu Nedir?

Alt Gr tuşu; tıpkı Ctrl ve Shift gibi tek başına bir işe yaramayan, ancak diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında bazı özel karakterlerin yazıya dökülmesine olanak sağlayan bir komut tuşudur. İsmini İngilizce bir tarif olan Alternative Graphic kelimesinin kısaltmasından almış olan bu tuş, genel olarak tipografik bazı işaretlerin yazıya dökülmesinde kullanılmaktadır.

Klavyemizde Alt Gr Tuşu Hangisi?

Bilgisayar kullanıcılarının cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de Alt Gr tuşu nerede sorusudur. Klavyelerin üzerinde, hem Alt hem de Alt Gr tuşunun var olması bu haklı soruyu beraberinde getirmektedir. Bilgisayar klavyelerinde yer alan Alt Gr tuşu; Space tuşunun hemen sağ yanında bulunmaktadır ve görevleri bakımdan Alt tuşundan farklılık göstermektedir.

Genel olarak ifade etmek gerekirse, Space tuşunun solunda yer alan Alt tuşu, ana menüyü açmaya yararken; Alt Gr tuşu ise özel karakterlerin yazıya dökülmesinde kullanılmaktadır.

Alt Gr Tuşu Ne İşe Yarar?

Alt Gr tuşunun tek başına bir işlevi olmadığını, ancak klavyelerde yer alan diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında birtakım özel karakterlerin yazıya dökülmesinde kullanıldığını söylemiştik. Yabancı alfabelerde yer alan harfler, döviz işaretleri ve birtakım tipografik karakterler, Alt Gr tuşu aracılığıyla oluşturulmaktadır. Şimdi gelin, görev ve özellikleri açısından genel hatlarını çizdiğimiz Alt Gr tuşu ne işe yarar sorusuna detaylı cevaplar arayalım:

  1. Klavyedeki sayı tuşlarının üzerinde yer alan sembollerin yazıya dökülebilmesi için kullanılmaktadır. Örneğin 4 rakamının üzerinde yer alan $ işaretinin yapılabilmesi için, Alt Gr tuşuyla birlikte 4 tuşuna basılması gerekmektedir.

  2. Özel karakter yazmada oldukça önemli bir tuş olan Alt Gr tuşunun en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi ise e-posta gönderimidir. Mail gönderirken kullanılan @ işareti de yine Alt Gr tuşu aracılığıyla yazıya dökülmektedir. Alt Gr + Q işareti ile @ işareti kolaylıkla yapılabilmektedir.

  3. Klavye üzerinde yer alan bazı tuşların ikinci fonksiyonu olarak göre yapan “ £ # ½ { [ ] } \ | ~ “ gibi tipografik işaretler de Alt Gr tuşu aracılığıyla yapılmaktadır.

  4. Microsoft Office programlarından birisi olan ve kullanıcılar tarafından sıklıkla başvurulan Word’de, Alt Gr tuşu etkin olarak kullanılmaktadır. Bir Word dosyası açıkken, Alt Gr tuşunun kazandığı işlevlerden bazıları şu şekildedir:

  • Alt Gr + R: ® (Tescilli marka sembolünü yapmada.)

  • Alt Gr + D: Harfli bir dipnot oluşturmada. (i)

  • Alt Gr + L: Numaralandırılmış bir listeyi başlatmak.

  • Alt Gr + C: © (Telif hakkı sembolünü yapmada.)

  • Alt Gr + M: Metnin içinde bir yorum açmada.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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