Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçını kazanıp play-off umutlarını artıran Altay, evinde Balıkesirspor Baltok engelini de aşıp galibiyet serisini sürdürdü: 1-0. Maçın 32'nci dakikasında maçın tek golünü atan Paixao, takımına kritik 3 puanı getirdi. Bu sonuçla 34 puana yükselen İzmir ekibi 10'uncu basamağa kadar yükseldi. Balıkesirspor ise 32 puanda kaldı, 11'inci sıraya geriledi.



31'inci dakikada Furkan´ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Murat Uslu´nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top auta gitti.



32'nci dakikada Altay öne geçti. Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao´ya çıkardı, Paxiao da müsait pozisyonda golü yaptı: 1-0



36'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin doğrudan kaleyi düşündü, meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.



65'nci dakikada hızlı gelişen Altay atağında soldan bindiren Kappel yerden ortaladı. Paixao'dan önce Balıkesirspor kalecisi Vukovic topa sahip olup tehlikeyi önledi.



76'ncı dakikada Sedat'ın pasına hareketlenen Otoo'nun şutunda top yandan oyun alanını terk etti.



80'inci dakikada Murat'ın sağdan ortaladığı topa Tatos sert vurdu, meşin yuvarlak Balıkesirspor savunmasından döndü.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.