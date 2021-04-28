Altay, Mustafa Denizli'yi açıkladı

TFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'nin getirildiğini resmen açıkladı. Kulüp resmi yayın organlarından yapılan açıklamada "Evine hoş geldin Büyük Mustafa" yazıldı.

Tecrübeli teknik adam için 15.00'te imza töreni düzenlenecek.

— Altay Spor Kulübü #İlkGündenBeri (@AltaySporKulubu) April 28, 2021

NELER YAŞANDI?

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına girmişti. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Mustafa Denizli'ye teknik direktörlük görevine gelmesi için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de efsanesi olduğu kulübün çağrısına kayıtsız kalamayarak verilecek maaşın Mehmetçik Vakfı ve Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı'na bağışlanması şartıyla göreve geleceğini ifade etmişti.

38 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Mustafa Denizli, bugün saat 15.00'te Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne gelerek kendisini 38 yıl sonra siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak.