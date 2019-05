Alternatif Bank, Doğan Grubu tarafından 1991 yılında kurularak bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. Anadolu Grubu, 1996 yılında Alternatif Bank hisselerinin %80’inini alarak büyük ortak olmuştur.

2013 yılı itibariyle Katar'da faaliyet gösteren PSQC (The Commercial Bank) tarafından satın alınan Alternatif Bank, 2016 yılında ise tüm hisselerin The Commercial Bank tarafından alınması ile birlikte o günden bugüne faaliyetlerine The Commercial Bank'ın bir iştiraki olarak devam etmektedir.

ALTERNATİF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Alternatif Bank şubeleri, hafta içi her gün mesaiye saat 09.00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar devam eder. Alternatif Bank, 12.30-13.30 saatleri arasında 1 saatlik öğle molası vermektedir. Hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.

Alternatif Bank ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

ALTERNATİF BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Alternatif Bank Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi No:46 Elmadağ-Şişli/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Alternatif Bank Genel Müdürlüğüne 0212 315 65 00 numaralı telefon ve 0212 233 15 00 faks numarası ile ulaşabilirsiniz.

Alternatif Bank çağrı merkezine 444 00 55, Alternatif Bank telefon bankacılığına 0850 225 00 55 numaralarını arayarak erişebilirsiniz.