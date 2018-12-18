Altın fiyatları 18 Aralık son dakika! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yükselişte! Yeni altın fiyatı

Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Analistler, Brexit, İtalya'da bütçe gelişmeleri ve ticaret savaşları konusunda gelen açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirttiler. Bugün çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Aralık canlı altın fiyatları