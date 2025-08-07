Habertürk
        Altın fiyatları 8 Ağustos 2025: Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Anlık ve canlı altın fiyatları 8 Ağustos Cuma günü yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife hamlelerinin yol açtığı belirsizliğin azalmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte, 8 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 07.08.2025 - 07:37 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:13
        1

        Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülen en önemli yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları, Dolar/TL kuru ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörler, altın fiyatlarının seyrini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatları 8 Ağustos Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle çeyrek ve gram altında yaşanan anlık fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı, ons altın kaç dolar? İşte 8 Ağustos 2025 güncel alış satış tablosu.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.427,6250

        Satış: 4.429,3810

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.378,62

        Satış: 3.379,63

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.087,9000

        Satış: 7.243,7000

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.350,1500

        Satış: 28.886,8700

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.697,00

        Satış: 28.829,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.088,10

        Satış: 14.442,48

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.264,02

        Satış: 28.797,12

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.160,50

        Satış: 29.895,93

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.412,46

        Satış: 3.376,62

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.016,38

        Satış: 4.219,96

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.477,00

        Satış: 71.962,00

        13
