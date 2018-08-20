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Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,5 primle 229,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini haftanın ilk gününe de taşıyarak saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazancıyla 231,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 381 lira, Cumhuriyet altını da 1.552 liradan satılıyor.