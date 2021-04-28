Analistler, bu akşamki ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi yükseliş eğiliminde olan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.