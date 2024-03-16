Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.828,70 %-0,62
        DOLAR 32,1156 %-0,10
        EURO 35,0062 %-0,25
        ALTIN 2.227,09 %-0,35
        FAİZ 48,39 %-0,04
        GÜMÜŞ GRAM 26,04 %1,48
        BITCOIN 68.825,00 %1,42
        GBP/TRY 40,9347 %-0,41
        EUR/USD 1,0888 %0,05
        BRENT 85,34 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.641,29 %-0,35
        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları canlı: 16 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 16 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları

        Uzun süredir rekor üzerine rekor kıran altında düşüş başladı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Çeyrek altın 3.585 TL seviyesinden, 3.562 TL'ye geriledi. İşte, 16 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları tablosu ile anlık altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 07:32 Güncelleme: 16.03.2024 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

        Gram altın dün 2.241 TL'den işlem görürken bugün 2.226 TL'ye geriledi. Aynı şekilde dün 3.585 TL olan çeyrek altın bugün 3.562 TL olarak güne başladı.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.226,56

        Satış: 2.227,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.155,44

        Satış: 2.156,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.562,50

        Satış: 3.641,29

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.250,00

        Satış: 14.520,62

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.102,73

        Satış: 7.282,58

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.250,00

        Satış: 14.520,62

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.058,88

        Satış: 16.469,35

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.289,58

        Satış: 1.712,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.191,06

        Satış: 2.327,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Masa tenisi topu kadar! Guinness rekoru kırdı
        Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
        Husumetli iki grubun kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır