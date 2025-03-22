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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış satış rakamları 22 Mart 2025: Bugün tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı alış satış rakamları 22 Mart 2025: Bugün tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları grafiği sürekli güncellenirken alım satım yapacaklar '' 22 Mart bugün altın fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. En son gram altın 3.678 TL iken çeyrek altın 5.885 TL'den işlem görmüştü. Peki 22 Mart 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları 22 Mart 2025

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 07:51 Güncelleme: 22.03.2025 - 07:51
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        1

        Altın fiyatları canlı alış satış rakamları ile araştırılıyor. Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken Mart ayının ilk gününe göre gram altın 363,02 TL artarak yüzde 10,85 değer kazandı. Gram altın fiyatı en son 3.678 TL’den satışa çıktı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları son durum

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Çeyrek altın güne altın güne 5885 liradan başladı. Gram altın fiyatı 3.678 TL’den işlem görürken 22 ayar bilezik 3358 TL’den güne başladı.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.678,24

        Satış: 3.679,30

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.885,01

        Satış: 6.015,23

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.018,60

        Satış: 3.025,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.481,3000

        Satış: 23.924,6000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.004,00

        Satış: 24.513,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.584,01

        Satış: 25.226,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.358, 14

        Satış: 3.587,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.008,01

        Satış: 2.944,87

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 59.642,00

        Satış: 61.160,91

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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