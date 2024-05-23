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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: DÜŞÜYOR! 23 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün kaç TL?

        Altın fiyatları düşüyor! 23 Mayıs canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları düşüşünü üçüncü işlem gününde sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatının ardından hareketlenen ve hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları gerilemeye başladı. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları düşüyor. Yatırımcılar için güncel çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatını bir araya getirdik. İşte, 23 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 07:32 Güncelleme: 23.05.2024 - 07:32
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın fiyatları hafta başına yükselişle başlamasının ardından salı günü itibarıyla düşüşe geçti. 23 Mayıs Perşembe günü de değer kaybına devam eden altın fiyatları araştırılıyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 454 liradan yaparken; 23 Mayıs Perşembe günü saat 07:30 itibarıyla itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 024 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 015 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.455,36

        Satış: 2.455,71

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.368,65

        Satış: 2.369,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.928,57

        Satış: 4.015,09

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.714,29

        Satış: 16.011,23

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.832,59

        Satış: 8.030,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.714,29

        Satış: 16.011,23

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.496,52

        Satış: 16.912,60

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.317,17

        Satış: 1.739,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.235,91

        Satış: 2.366,81

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