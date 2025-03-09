Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 9 Mart bugün tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasadaki dalgalanma canlı altın fiyatlarını etkiliyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. En son cumhuriyet altın fiyatı 21,834 TL iken yarım altın 10,883 TL'den işlem gördü. Peki 9 Mart 2025 Pazar günü 22 ayar bilezik, gremse, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, altın fiyatları alış-satış rakamlarında son durum
Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu sıklıkla değişiyor. Mart ayının ilk gününe göre gram altın 73,10 TL artarak yüzde 2,18 değer kazanmıştı. Ons altın ise bu ayın ilk gününe göre (55,27 Dolar) yüzde 1,93 değer kazandı. gram altın 3 bin 411 lira, çeyrek altın ise 5 bin 458 lira seviyesinde seyrediyor. Peki 9 Mart bugün tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış tablosu
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.458,58
Satış: 5.578,85
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.411,61
Satış: 3.412,14
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.906,60
Satış: 2.911,60
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.834,32
Satış: 22.247,15
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.897,82
Satış: 23.471,75
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.538,00
Satış: 22.668,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.834,32
Satış: 22.247,15
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.998,00
Satış: 56.556,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.153,30
Satış: 3.318,43