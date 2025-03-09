Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 9 Mart bugün tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu: 9 Mart bugün tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasadaki dalgalanma canlı altın fiyatlarını etkiliyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. En son cumhuriyet altın fiyatı 21,834 TL iken yarım altın 10,883 TL'den işlem gördü. Peki 9 Mart 2025 Pazar günü 22 ayar bilezik, gremse, tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, altın fiyatları alış-satış rakamlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 07:55 Güncelleme: 09.03.2025 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu sıklıkla değişiyor. Mart ayının ilk gününe göre gram altın 73,10 TL artarak yüzde 2,18 değer kazanmıştı. Ons altın ise bu ayın ilk gününe göre (55,27 Dolar) yüzde 1,93 değer kazandı. gram altın 3 bin 411 lira, çeyrek altın ise 5 bin 458 lira seviyesinde seyrediyor. Peki 9 Mart bugün tam, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış tablosu

        2

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.458,58

        Satış: 5.578,85

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.411,61

        Satış: 3.412,14

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.906,60

        Satış: 2.911,60

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.834,32

        Satış: 22.247,15

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.897,82

        Satış: 23.471,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.538,00

        Satış: 22.668,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.834,32

        Satış: 22.247,15

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.998,00

        Satış: 56.556,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.153,30

        Satış: 3.318,43

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Güler'in son görüntüleri
        Ece Güler'in son görüntüleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Donald Trump: İran askeri yolla ya da müzakereyle baş edilebilir
        Donald Trump: İran askeri yolla ya da müzakereyle baş edilebilir
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen'e gözaltı
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Peskov: Macron geçmişten bahsetmiyor
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!