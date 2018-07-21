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Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından yüzde 0.05 azalarak düşüşle kapattı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı da düştü. Bu yılın en düşük seviyelerinde seyreden altının ons fiyatı kaç dolar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 21 Temmuz altın fiyatları bugün...