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Altın fiyatları dolar/TL kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte düşüşe geçti. Haftanın ilk gününde yakalanan yükseliş trendinin terse dönmesiyle birlikte hafta boyu 214 lira üzerinden işlem gören gram altın 213 lira seviylerinden, çeyrek altın ise 348 lira dolaylarında işlem görüyor. Peki; Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte, 21 Aralık güncel altın fiyatları...