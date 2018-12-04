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Altın fiyatları geçtiğimiz hafta izlediği aşağı yönlü seyrin aksine yeni haftada yukarı yönlü harekete geçti. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Öte yandan piyasa gündemini takip edenler ve yatırımcılar "gram altın ne kadar?" ve "çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın 211, çeyrek altın ise 346 lira dolaylarında işlem görüyor. İşte,4 Aralık güncel altın fiyatları...