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Altın fiyatları ile ilgili son durum yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 221,90 liradan tamamladı. Çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.482,00 liradan işlem gördü. 9 Şubat güncel altın fiyatları haberimizde.