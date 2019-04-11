Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatı yükseldi! 11 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu merak konusu oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının fiyatı 0,2 değer kazancıyla 239,3 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 393 liradan, cumhuriyet altını ise 1.605 liradan satılıyor. İşte 11 Nisan canlı altın fiyatları