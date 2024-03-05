Altın fiyatları düşüş eğiliminde! 5 Mart 2024 Salı güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika değişimleri ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları bugüne düşüşle başladı. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 5 Mart Salı günü düşüş trendine girdi. Ons değerinde ve döviz kurunda yaşanan hareketlikten etkilenen gram altın fiyatı bugün 2 bin 146 TL'den alıcı buluyor. İşte, 5 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Son zamanlarda hızlı bir yükseliş gösteren gram altın bugün 2 bin 150 lira seviyesini zorluyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 5 Mart 2024 Salı günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!
Dün kapanışı 2 bin 148 TL seviyesinden yapan gram altın hafif bir düşüşle 2 bin 146 liradan alıcı buluyor. Dün 3 bin 513 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 509 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.145,99
Satış: 2.146,34
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.113,30
Satış: 2.113,61
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.433,59
Satış: 3.509,26
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.734,36
Satış: 13.994,12
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.845,72
Satış: 7.018,53
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.734,36
Satış: 13.994,12
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 14.489,07
Satış: 14.860,45
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.178,06
Satış: 1.578,67
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.009,86
Satış: 2.132,29