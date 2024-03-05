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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika düşüş eğiliminde! 5 Mart 2024 Salı canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüş eğiliminde! 5 Mart 2024 Salı güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika değişimleri ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları bugüne düşüşle başladı. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 5 Mart Salı günü düşüş trendine girdi. Ons değerinde ve döviz kurunda yaşanan hareketlikten etkilenen gram altın fiyatı bugün 2 bin 146 TL'den alıcı buluyor. İşte, 5 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 07:47 Güncelleme: 05.03.2024 - 07:47
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Son zamanlarda hızlı bir yükseliş gösteren gram altın bugün 2 bin 150 lira seviyesini zorluyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 5 Mart 2024 Salı günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!

        Dün kapanışı 2 bin 148 TL seviyesinden yapan gram altın hafif bir düşüşle 2 bin 146 liradan alıcı buluyor. Dün 3 bin 513 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 509 liradan satılıyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.145,99

        Satış: 2.146,34

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.113,30

        Satış: 2.113,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.433,59

        Satış: 3.509,26

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 13.734,36

        Satış: 13.994,12

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.845,72

        Satış: 7.018,53

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 13.734,36

        Satış: 13.994,12

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 14.489,07

        Satış: 14.860,45

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.178,06

        Satış: 1.578,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.009,86

        Satış: 2.132,29

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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