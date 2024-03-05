Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Son zamanlarda hızlı bir yükseliş gösteren gram altın bugün 2 bin 150 lira seviyesini zorluyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 5 Mart 2024 Salı günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...