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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: Gram altından yeni rekor! 6 Mart 2024 Çarşamba canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Gram altından yeni rekor! 6 Mart 2024 güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika değişimleri ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 5 Mart Salı gününe yatay seyirde başladı. Ons değerinde ve döviz kurunda yaşanan hareketlikten etkilenen gram altın fiyatı yeniden kırdı ve bugün 2 bin 154 TL'ye yükseldi. İşte, 6 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 00:16 Güncelleme: 06.03.2024 - 00:16
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        1

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyleyen analistler, buna karşın bankanın yılın ilk yarısında faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin varlığını korumasıyla altına olan talebin arttığını dile getirdi.

        Hafta içinde, ABD istihdamına ilişkin açıklanacak verilerin, ülkenin iş gücünde yumuşamaya işaret etmesi durumunda, Fed'in faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik beklentilerin artabileceğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

        Para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıda faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 65 ile fiyatlanıyor.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 130 ve 2 bin 150 doların direnç, 2 bin 100 ve 2 bin 75 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 6 Mart 2024 Çarşamba günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTINDAN YENİ REKOR!

        Dün kapanışı 2 bin 148 TL seviyesinden yapan gram altın fiyatı bugün rekor kırarak 2 bin 161 liraya yükseldi. Dün 3 bin 513 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 533 liradan satılıyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.160,85

        Satış: 2.161,12

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.124,85

        Satış: 2.125,14

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.457,35

        Satış: 3.533,43

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 13.829,41

        Satış: 14.090,51

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.893,10

        Satış: 7.066,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 13.829,41

        Satış: 14.090,51

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 14.931,05

        Satış: 15.321,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.204,03

        Satış: 1.606,92

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.052,09

        Satış: 2.173,58

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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