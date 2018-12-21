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Altın fiyatları haftanın başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini, haftanın son işlem günü olan 21 Aralık Cuma günü gün ortası itibariyle yeniden yakaladı. Ekonomi gündemini yakından takip edenler ve yatırımcılar "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın 214 lira, çeyrek altın ise 350 lira civarında işlem görüyor. İşte, 21 Aralık güncel altın fiyatları...