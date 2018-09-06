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AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altın fiyatlarının ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesi değer kayıplarını sürdürdüğünü kaydetti.

Memiş, İdlib’de jeopolitik riskleri artıran gelişmelerin devam ettiğini belirterek, "Bu hafta altın ons fiyatı 1.190-1.200 dolar aralığında işlem görebilir.

Çünkü bir yandan doların değer kazanması, diğer yandan jeopolitik risk algısı yatırımcılarda kafa karışıklığına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.