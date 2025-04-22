Altın fiyatları yükselişe geçti! 22 Nisan bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Haftanın ikinci günü altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip konusu olmayı sürdürüyor. Rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın fiyatı bugünde yüksek seviyelerde işlem görmeye başladı. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık takip edilirken "22 Nisan Salı bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Gram altın son bir yıla göre 2,498.11 liradan 4,163.79 liraya yükselerek değer yüzde 66,68 değer kazancı yaşadı. İşte canlı altın fiyatları ile gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatında son durum
Canlı altın fiyatları yükselişi sürüyor. Alım satım yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve ABD iç siyasetinde yaşanan gerilimlerle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yönelirken, altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki 22 Nisan bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları alış satış bilgisi
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 4290 liradan başladı. Çeyrek altın fiyatı ise 6863 TL’den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.284,9230
Satış: 4.284,5300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.410,1200
Satış: 27.936,8200
ALTIN/ONS FİYATI
Alış:3.474,88
Satış:3.475,95
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27,451,22
Satış: 27.969,25
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.854,5000
Satış: 7.004,8600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28,113,00
Satış: 28,347,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.682,71
Satış: 14,027,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.017,26
Satış: 28.724,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.933,83
Satış: 4.145,57
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.362,05
Satış: 3.326,18