Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yükselişe geçti! 22 Nisan bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 22 Nisan bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Haftanın ikinci günü altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip konusu olmayı sürdürüyor. Rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın fiyatı bugünde yüksek seviyelerde işlem görmeye başladı. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık takip edilirken "22 Nisan Salı bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Gram altın son bir yıla göre 2,498.11 liradan 4,163.79 liraya yükselerek değer yüzde 66,68 değer kazancı yaşadı. İşte canlı altın fiyatları ile gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 07:20 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Canlı altın fiyatları yükselişi sürüyor. Alım satım yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve ABD iç siyasetinde yaşanan gerilimlerle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yönelirken, altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki 22 Nisan bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları alış satış bilgisi

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 4290 liradan başladı. Çeyrek altın fiyatı ise 6863 TL’den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.284,9230

        Satış: 4.284,5300

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.410,1200

        Satış: 27.936,8200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış:3.474,88

        Satış:3.475,95

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27,451,22

        Satış: 27.969,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.854,5000

        Satış: 7.004,8600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28,113,00

        Satış: 28,347,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.682,71

        Satış: 14,027,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.017,26

        Satış: 28.724,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.933,83

        Satış: 4.145,57

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.362,05

        Satış: 3.326,18

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        ABD'den güneş paneline vergi
        ABD'den güneş paneline vergi
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        5 bölgede sağanak var! Sıcaklıklar artıyor
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        NYT: Harvard Trump yönetimine dava açtı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama