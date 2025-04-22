Canlı altın fiyatları yükselişi sürüyor. Alım satım yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve ABD iç siyasetinde yaşanan gerilimlerle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yönelirken, altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki 23 Nisan bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları alış satış bilgisi...