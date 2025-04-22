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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ! 23 Nisan 2025 bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatları yükseldi! 23 Nisan 2025 bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

        Haftanın üçüncü günü altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile takip konusu olmayı sürdürüyor. Rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın fiyatı bugünde yüksek seviyelerde işlem görmeye başladı. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık takip edilirken "23 Nisan Çarşamba bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. Gram altın son bir yıla göre 2,498.11 liradan 4,163.79 liraya yükselerek değer yüzde 66,68 değer kazancı yaşadı. İşte canlı altın fiyatları ile gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 07:20 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:09
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        1

        Canlı altın fiyatları yükselişi sürüyor. Alım satım yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve ABD iç siyasetinde yaşanan gerilimlerle birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yönelirken, altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki 23 Nisan bugün gram altın, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları alış satış bilgisi...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 4 bin 218 TL olarak işlem görürken; çeyrek altın fiyatı ise 6 bin 748 TL'den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.218,2710

        Satış: 4.218,7500

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.448,1300

        Satış: 3.448,8700

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.748,2900

        Satış: 6.896,6700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.993,1500

        Satış: 27.502,3200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.768,00

        Satış: 27.972,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.448,81

        Satış: 13.787,66

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.981,95

        Satış: 27.490,99

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.245,06

        Satış: 28.957,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.332,33

        Satış: 3.288,72

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.885,13

        Satış: 4.090,73

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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