Analistler, küresel bazda azalan risk iştahıyla birlikte altının ons fiyatının dün 25 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.790 dolara çıkmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin hızlanmasıyla kazançlarını geri verdiğini bildirdi.

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artışın yeni güne de taşınması ve yükseliş eğilimini üst süte üçüncü günde de sürdürmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını aktaran analistler, şu sıralarda yüzde 1,63 seviyelerinde dengelenen faiz oranındaki değişimin, altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Analistler, bugün veri takvimin sakin olduğunu aktararak, ABD-Rusya gerilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.