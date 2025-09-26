Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE YAKIN SEYREDİYOR! 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 27 Eylül 2025 canlı altın kuru!

        Altın fiyatları zirveye yakın seyrediyor! İşte 27 Eylül 2025 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Güncel altın fiyatları 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yatırımcılar ve altın almak veya satmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Bu gelişmelere Fed'in bağımsızlığına dair endişelerin de eklenmesi yatırımcıların altına yönelim hızını artırdı. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Eylül 2025 canlı altın kuru ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını güncel alış satış rakamları!

        1

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın piyasasına yön veriyor. Fed'in bağımsızlığına dair endişelerin artması da yatırımcıları altına yönlendiriyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 5 bin TL bandını aşan altının gram fiyatı, yine zirveye yakın seviyelerde seyrediyor. İşte 27 Eylül 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.012,44

        Satış: 5.013,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.736,63

        Satış: 3.737,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.018,4300

        Satış: 8.194,8600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.073,7200

        Satış: 32.679,2000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 33.502,00

        Satış: 33.692,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.989,82

        Satış: 16.393,00

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.079,60

        Satış: 32.685,36

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 34.046,33

        Satış: 34.902,60

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.826,30

        Satış: 3.859,41

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.688,24

        Satış: 4.889,91

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 83.445,00

        Satış: 84.035,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
