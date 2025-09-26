Altın fiyatları zirveye yakın seyrediyor! İşte 27 Eylül 2025 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Güncel altın fiyatları 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yatırımcılar ve altın almak veya satmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Bu gelişmelere Fed'in bağımsızlığına dair endişelerin de eklenmesi yatırımcıların altına yönelim hızını artırdı. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Eylül 2025 canlı altın kuru ile gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını güncel alış satış rakamları!
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın piyasasına yön veriyor. Fed'in bağımsızlığına dair endişelerin artması da yatırımcıları altına yönlendiriyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 5 bin TL bandını aşan altının gram fiyatı, yine zirveye yakın seviyelerde seyrediyor. İşte 27 Eylül 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.012,44
Satış: 5.013,09
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.736,63
Satış: 3.737,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.018,4300
Satış: 8.194,8600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 32.073,7200
Satış: 32.679,2000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 33.502,00
Satış: 33.692,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.989,82
Satış: 16.393,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 32.079,60
Satış: 32.685,36
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 34.046,33
Satış: 34.902,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.826,30
Satış: 3.859,41
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.688,24
Satış: 4.889,91
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 83.445,00
Satış: 84.035,00