Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, altın almayı düşünenler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Altın 2023 yılında yükselişe geçerken, haftanın kapanış gününde yükseliş hızının azaldığı görüldü. Peki, "7 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 7 Ocak güncel altın fiyatları...