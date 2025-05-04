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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında son durum nedir, canlı altın alış satış tablosu? 4 Mayıs 2025 Pazar tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum nedir? 4 Mayıs 2025 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Analistler, altının ons fiyatının ise mevcut durumda düşen dolar endeksi ve azalan ticaret gerginlikleri nedeniyle değer kaybettiğini belirtti. Peki, bugün altın kaç liradan alıcı buluyor? İşte, 4 Mayıs Pazar altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 07:49 Güncelleme: 04.05.2025 - 07:49
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        1

        Hafta sonu altın fiyatları araştırılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 3 bin 230 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinde müzakere yolunun genişleyebileceğine yönelik beklentiler güvenli limanlara olan talebi azalttı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 4 Mayıs Pazar 2025 altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.017,30

        Satış: 4.018,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.239,36

        Satış: 3.241,62

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.427,68

        Satış: 6.570,74

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.710,71

        Satış: 26.202,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.510,00

        Satış: 26.666,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.815,18

        Satış: 13.141,47

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.710,71

        Satış: 26.202,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.963,26

        Satış: 27.644,34

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.223,91

        Satış: 3.160,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.709,35

        Satış: 3.903,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 65.866,00

        Satış: 66.768,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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