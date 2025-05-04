Altın fiyatlarında son durum nedir? 4 Mayıs 2025 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Analistler, altının ons fiyatının ise mevcut durumda düşen dolar endeksi ve azalan ticaret gerginlikleri nedeniyle değer kaybettiğini belirtti. Peki, bugün altın kaç liradan alıcı buluyor? İşte, 4 Mayıs Pazar altın fiyatları...
Hafta sonu altın fiyatları araştırılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 3 bin 230 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinde müzakere yolunun genişleyebileceğine yönelik beklentiler güvenli limanlara olan talebi azalttı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 4 Mayıs Pazar 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.017,30
Satış: 4.018,80
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.239,36
Satış: 3.241,62
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.427,68
Satış: 6.570,74
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.710,71
Satış: 26.202,57
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.510,00
Satış: 26.666,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.815,18
Satış: 13.141,47
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.710,71
Satış: 26.202,57
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.963,26
Satış: 27.644,34
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.223,91
Satış: 3.160,52
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.709,35
Satış: 3.903,45
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 65.866,00
Satış: 66.768,00