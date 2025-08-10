Önceki hafta ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin güç kaybedeceğine yönelik oluşan endişelerle haftaya temkinli başlayan küresel piyasalar, Fed’in faiz indirimi ihtimalinin kuvvetlenmesi ve ABD’nin tarifelerde daha fazla ülkeyle anlaşabileceği öngörüleriyle yükseliş eğilimine girdi. Gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşirken, dünya genelinde büyüme başta olmak üzere önemli makroekonomik veriler de yakından takip edilecek. Peki, altın fiyatları söz konusu gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 11 Ağustos 2025 Pazartesi hafta sonu altın fiyatları...