Altınapa'da kuraklık tehdidi altında

Konya'da bölgenin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı, doluluk oranının yüzde 10'un altına düşmesiyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Barajı beslemekte yetersiz kalan ve akarsuya benzeyen su kanalları, drone ile görüntülendi.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü, temiz suya erişim hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu vurgulamak, su kaynaklarının korunması gerektiğine dair farkındalık yaratmak ve su krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkati çekmek amacıyla kararlaştırıldı.