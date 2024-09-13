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        Haberler Ekonomi Altın Altında 'süper indirim' rekoru - Altın Haberleri

        Altında 'süper indirim' rekoru

        Fed'in 18 Eylül'deki toplantısı öncesi 50 baz puanlık bir faiz indirimine gidilebileceğine dair haberlerin ardından eski New York Fed Başkanı William Dudley ve Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz de yarım puanlık bir indirime gidilmesi gerektiğini ifade etti. Fed'in üstündeki 'süper indirim' baskısı artarken altının ons fiyatı 2.570 dolara kadar çıkarak rekor serisi sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:56
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        Altında rekor serisi
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        Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimine giderken gelecek hafta Fed'e yönelik beklentilerde yaşanan değişim altında rekor üstüne rekor gelmesine neden oluyor.

        Altının ons fiyatı bu sabah 2.570 dolara kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 0.5'i buldu. Böylece altın dolar bazında 2024 genelinde yatırımcısına yüzde 24.5 kazandırırken son 1 ayda yüzde 4.9'luk yükseliş kaydetti.

        Özellikle son 2 günde Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında 50 baz puanlık bir 'süper indirime' gidebileceğine dair değerlendirmeler altın fiyatlarını destekliyor. Financial Times ve the Wall Street Jounal gibi etkili mecralar yaptıkları ayrı kulis haberlerinde Fed yetkililerinin faiz indiriminin boyutu konusunda henüz bir uzlaşmaya varmadığı ve 50 baz puanlık bir indirimin son derece mümkün olduğunu bildirdi.

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        "GÜÇLÜ BİR GEREKÇE VAR"

        Bunun yanında etkili bir isim olan eski New York Fed Başkanı William Dudley gelecek haftaki toplantıya ilişkin son yaptığı açıklamada "Bence 50 baz puan için güçlü bir gerekçe var" ifadelerini kullandı.

        STIGLITZ: YARIM PUANLIK İNDİRİME GİDİLMELİ

        50 baz puanlık bir faiz indirimi gelmesi gerektiğini savunan bir diğer isim ise Nobel Ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz oldu. Fed'in parasal sıkılaşmada “çok fazla ve çok hızlı” hareket ettiğini söyleyen Stiglitz gelecek haftaki toplantıda 50 baz puanlık bir faiz indirimine gidilmesi gerektiğini ifade etti.

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