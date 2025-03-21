Altındağ Belediyesi'nden sokak hayvanları merkezi

Ankara'nın Altındağ Belediyesi, Karapürçek Mahallesi'nde "Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi" inşa edecek. Meşeli Dağ mevkisindeki tanıtım toplantısında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, projeyle, hayvanların sağlıklı ortamda yaşamasına ve şehir güvenliğine katkı sunulacağını belirtti.

TBMM'de kabul edilen yasayla, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Tiryaki, yeni tesisin bu çerçevede inşa edileceğini bildirdi.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafede yer alacak alanın, Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsis edildiğini belirten Tiryaki, "Burası sadece bir barınak değil, sahipsiz hayvanlar için tam donanımlı bir yaşam ve rehabilitasyon merkezi olacak. Bu hayvanları korumak, kollamak, kısırlaştırmak, tedavi ettirmek, onları güvenli bir ortama karıştırmak, belediye olarak bizim görevimiz. Bu konuda elimizi taşın altına koyuyoruz" dedi.

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Belediyenin, sahipsiz hayvanlar konusunda bazı çevrelerin haksız eleştirilerine maruz kaldığını ifade eden Tiryaki, "Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Hem insanlarımızın hem de hayvanların güvenliği için çalışıyoruz. Bu projeyle sokak hayvanlarını daha iyi koşullara kavuşturacağız" diye konuştu.

Kendisinin de 15 yıldır 4 köpek sahibi olduğunu bildiren Tiryaki, yeni çıkan yasayı protesto etmek isteyenlere taviz vermeden, Altındağ'daki insanları güvenli ortama kavuşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Karapürçek Mahallesi'nde inşa edilecek merkez, 75 bin metrekarelik alana kurulacak. Kampüs şeklinde tasarlanan alanda, hayvan hastanesi, sahiplendirme noktaları, egzersiz ve eğitim alanları, ziyaretçilerin vakit geçirebileceği park ve dinlenme alanları yer alacak.

4 bin 500 metrekarelik kapalı alanı bulunması planlanan tesiste, 8 toplu yaşam barınağı yer alacak ve her biri 25 köpeğe ev sahipliği yapacak. Hasta ve yeni gelen hayvanlar için karantina bölümleri ile anne ve yavru üniteleri de bulunacak.

Bu yıl hizmete sunulması planlanan tesisin hayvan hastanesi bölümünde ise ameliyathane, muayene odaları, röntgen ve müşahede alanları yer alacak.