Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Altındağ Belediyesi'nden sokak hayvanları merkezi | Son dakika haberleri

        Altındağ Belediyesi "Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi" kuracak

        Ankara'nın Altındağ Belediyesi tarafından Karapürçek Mahallesi'nde "Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi" inşa edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altındağ Belediyesi'nden sokak hayvanları merkezi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Altındağ Belediyesi, Karapürçek Mahallesi'nde "Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi" inşa edecek. Meşeli Dağ mevkisindeki tanıtım toplantısında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, projeyle, hayvanların sağlıklı ortamda yaşamasına ve şehir güvenliğine katkı sunulacağını belirtti.

        TBMM'de kabul edilen yasayla, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Tiryaki, yeni tesisin bu çerçevede inşa edileceğini bildirdi.

        İlçe merkezine 10 kilometre mesafede yer alacak alanın, Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsis edildiğini belirten Tiryaki, "Burası sadece bir barınak değil, sahipsiz hayvanlar için tam donanımlı bir yaşam ve rehabilitasyon merkezi olacak. Bu hayvanları korumak, kollamak, kısırlaştırmak, tedavi ettirmek, onları güvenli bir ortama karıştırmak, belediye olarak bizim görevimiz. Bu konuda elimizi taşın altına koyuyoruz" dedi.

        REKLAM

        Belediyenin, sahipsiz hayvanlar konusunda bazı çevrelerin haksız eleştirilerine maruz kaldığını ifade eden Tiryaki, "Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Hem insanlarımızın hem de hayvanların güvenliği için çalışıyoruz. Bu projeyle sokak hayvanlarını daha iyi koşullara kavuşturacağız" diye konuştu.

        Kendisinin de 15 yıldır 4 köpek sahibi olduğunu bildiren Tiryaki, yeni çıkan yasayı protesto etmek isteyenlere taviz vermeden, Altındağ'daki insanları güvenli ortama kavuşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Karapürçek Mahallesi'nde inşa edilecek merkez, 75 bin metrekarelik alana kurulacak. Kampüs şeklinde tasarlanan alanda, hayvan hastanesi, sahiplendirme noktaları, egzersiz ve eğitim alanları, ziyaretçilerin vakit geçirebileceği park ve dinlenme alanları yer alacak.

        4 bin 500 metrekarelik kapalı alanı bulunması planlanan tesiste, 8 toplu yaşam barınağı yer alacak ve her biri 25 köpeğe ev sahipliği yapacak. Hasta ve yeni gelen hayvanlar için karantina bölümleri ile anne ve yavru üniteleri de bulunacak.

        Bu yıl hizmete sunulması planlanan tesisin hayvan hastanesi bölümünde ise ameliyathane, muayene odaları, röntgen ve müşahede alanları yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #ankara haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak çağrısı çıkmaz sokak
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti