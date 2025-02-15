Altınordu’da altyapı oyuncuları neden başka takımlara transfer oldu?

Altınordu Futbol Kulübü, altyapı sisteminde önemli bir değişikliğe giderek yatılı futbolcu barındırma uygulamasına son verdi.

Altınordu TV’ye konuşan kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, bu kararın gerekçelerini ve altyapı oyuncularının transfer süreçlerini açıkladı. Başkan Özkan, yatılı sistemin kaldırılmasının en büyük sebebinin Bolu Kartalkaya’da yaşanan trajik yangın olduğunu belirtti.

Facianın kendisini derinden etkilediğini ifade eden Özkan, “Bu olayda 38’i çocuk olmak üzere 78 insan hayatını kaybetti. O çocukların ailelerinin yaşadığı acıyı düşündüğümde, kendime ‘Sen de aynı sorumluluğu taşıyorsun’ dedim. Ne kadar önlem alırsanız alın, bazen felaketlerin önüne geçemezsiniz” dedi.

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Bu sorumluluğun ağırlığını daha fazla taşımak istemediğini vurgulayan Özkan, kulüp olarak yatılı sistemi kaldırma kararı aldıklarını duyurdu. Altınordu’nun yatılı sistemi kaldırmasının ardından altyapı oyuncularının büyük bölümü Türkiye’nin önde gelen kulüplerine transfer oldu. Başkan Özkan, bu süreçte oyuncuların sahipsiz bırakılmadığını belirterek, "Altyapımızda oynayan 70 sporcumuzdan 63’ü yeni kulüplerine transfer oldu. 17 oyuncumuz Galatasaray’a, 17 oyuncumuz Fenerbahçe’ye, diğer sporcularımız ise Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor, Konyaspor, Antalyaspor ve Manisaspor gibi kulüplere katıldı" şeklinde konuştu.

Kulübün bu oyuncuların transferlerinden herhangi bir ücret almadığını belirten Özkan, “Kulüplerle bir anlaşma yaptık. Eğer bu çocuklar gelecekte A takıma yükselir ve transfer olurlarsa, kulüplerinden yarısını pay olarak alacağız. Çocukların en iyi şartlarda gelişimlerine devam etmesi bizim önceliğimizdi” ifadelerini kullandı. Başkan Özkan, oyuncuların hangi kulübe gideceğine tamamen ailelerin ve sporcuların karar verdiğini vurguladı. "Hiçbir çocuğa ‘Şu kulübe git, bu kulübe git’ demedik. Seçimi tamamen ailelerine ve kendilerine bıraktık. Önemli olan, onların mutlu olmasıydı" şeklinde konuştu.

Yeni sistemle birlikte Altınordu altyapısının yeniden şekillendiğini belirten Özkan, bundan sonra İzmir ve Manisa bölgelerindeki genç yeteneklere odaklanacaklarını söyledi. "Avrupa’da da kulüpler kendi bölgelerindeki çocuklara yatırım yapıyor. Biz de İzmir ve Manisa bölgesinde altyapı eğitimimize devam edeceğiz. 18 yaşına kadar yatılı sistem olmayacak, ancak 18 yaşını geçen sporcular için farklı bir sistem uygulayacağız" dedi. Özkan, altyapı modeline daha fazla odaklanabilmek için A Takım seviyesinde bir ortak arayışı içinde olduklarını da açıkladı. "Ben A Takımcı değilim, altyapıcıyım. Altınordu’yu daha yukarılara taşıyacak bir ortak bulmak istiyoruz. Altyapıya yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.