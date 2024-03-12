Kar kütlesinin altında kalarak ölen rehber İnan, Amasya'da toprağa verildi

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde 6 Alman dağcı ile birlikte tur kayağı yaparken kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybeden Türk rehber İsmet İnan’ın (52) cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Olay, 10 Mart'ta akşam saatlerinde Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar’ın Emli Vadisi bölgesinde meydana geldi. Almanya'dan tur kayağı yapmak için 9 Mart'ta ilçeye gelen 6 Alman dağcı ile rehber İsmet İnan, ilk olarak Aladağlar Emli Vadisi'nde rota çalışması yaptı. Belirlenen rotada kayak yapan ekibin inişe geçtiği sırada İnan'ın üzerine kar yığını düştü. Kar kütlesi altından kalan İnan, Alman dağcılar tarafından çıkarıldı. Öldüğü anlaşılan İnan'ı belli bir bölgeye kadar taşıyan dağcılar, durumu yetkililere bildirdi. Dağcılar sorunsuz inerken, bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Alman dağcılar kontrol amaçlı Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, ekipler yoğun sis nedeniyle İnan'ın cansız bedenine ulaşamadı.

Ekipler, dün sabah yeniden çalışma başlattı. Cenaze, Konya'dan sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter ile alınıp, Çamardı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası İnan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

'ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI YAŞATMASIN'

Sultan 2'nci Beyazid Camisi'nde düzenlenen cenazeye agabeyi Sinan İnan, ikiz kardeşi Bülent İnan, rehberin yakınları, arkadaşlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Burada düzenlenen törende annesi Hatice İnan, ayakta durmakta güçlük çekti. Rehber İnan’ın babasının vefat ettiği öğrenildi. Amasyalı rehberin annesi Hatice İnan cenaze töreninde gözyaşı dökerken, “Allah kimseye böyle acı yaşatmasın” diye ağladı. İnan, Sultan 2. Beyazid Camisi’nde kılınan cenaze namazın ardından Memi Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BÜYÜK ACI, ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN

İkiz kardeşi Bülent İnan ise, “Kendisi Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel dağ rehberiydi. Uzun yıllardır Türkiye’nin ve yurtdışındaki birçok ünlü dağa yabancı turistlerle tırmanıyordu. Yine Niğde’de bir tırmanıştaydı, elim kaza sonucu çığ düşmesi sonucu vefat etti. Zirveye tırmanıyorlar. Tırmanış bittikten sonra kayaklarla aşağı doğru inerken kendisi rehber olduğu için ilk kayışı o yapıyor. Yanında Alman grubu var onlar beklemedeler. 50-60 kilometre sonra kaymaya başlayacaklar. Kardeşim İsmet ilk adımını attığı anda altındaki kar kütlesi kaymaya başlıyor. Büyük bir kar kütlesinin altında kalmış. Duyduğumuza göre yanındaki ekipler yarım saat mücadele etmiş çıkarmışlar, kalp masajı yapmışlar ama olmamış. Acımız taze bir şey söylemek çok zor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Büyük acı, Allah kimseye yaşatmasın” dedi.