Aladağlar'da ölen kadın rehber, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yaşamını yitiren kadın rehber İsmet İnan'ın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan İnan'ın cenazesi, kara yoluyla Amasya'ya getirildi.

Sultan II. Bayezid Camisi'nde, ikindi namazından sonra düzenlenen cenaze törenine İnan'ın yakınları, arkadaşları ve protokol üyeleri katıldı.

İnan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Memi Dede Mezarlığı'na defnedildi.

İnan'ın ikiz kardeşi Bülent İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, haberi aldıklarında şoke olduklarını, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

İnan'ın uzun yıllardır rehberlik yaptığını anlatan Bülent İnan, şunları kaydetti:

"Kendisi rehber olduğu için ilk önce zirveye çıkıyorlar, tırmanıyorlar. Tırmanış bittikten sonra kayaklarla aşağı inmeye başlıyorlar ama kendisi rehber olduğu için ilk kayışı o yapıyor. Yanında 5 kişilik Alman grup var. Onlar da bekleme halindeler. Yaklaşık 50-60 metre sonra kaymaya başlayacaklar ama İsmet kız kardeşim ilk adımını attığı anda altındaki kar kütlesi kaymaya başlamış. Dolayısıyla karın altında kalmış, büyük bir kar kütlesi. Yanında bulunan diğer ekip müdahale etmiş ama yarım saat mücadele sonrası çıkarmışlar, kalp masajı yapmışlar ama yeterli olmamış. Bu şekilde kaybettik."

İnan, 2 gün önce, dağ kayağı yapan 6 Alman dağcıya rehberlik ettiği sırada Aladağlar Emli Vadisi'nde üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş, cenazesi olumsuz hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden bir süre alınamamış, Konya'dan gelen askeri helikopterle bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulunduğu yerden daha sonra alınmıştı.