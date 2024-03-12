Amasya'da gazilerden İstiklal Marşı klibi

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

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