Amasya'da gazilerden İstiklal Marşı klibi
Amasya'da yaşayan 7 Kıbrıs gazisinin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.
Amasya'da yaşayan 7 Kıbrıs gazisinin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.
Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.
Program kapsamında ayrıca 7 Kıbrıs gazisinin yer aldığı klip hazırlandı.
Gaziler, kentin tarihi mekanlarının önünde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdi.
Farkındalık oluşturulmak amacıyla hazırlanan klip, sosyal medyada beğeniye sunuldu.
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