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        Amasya'da gazilerden İstiklal Marşı klibi

        Amasya'da yaşayan 7 Kıbrıs gazisinin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:28
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        Amasya'da gazilerden İstiklal Marşı klibi
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        Amasya'da yaşayan 7 Kıbrıs gazisinin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.

        Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Program kapsamında ayrıca 7 Kıbrıs gazisinin yer aldığı klip hazırlandı.

        Gaziler, kentin tarihi mekanlarının önünde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdi.

        Farkındalık oluşturulmak amacıyla hazırlanan klip, sosyal medyada beğeniye sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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