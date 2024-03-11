Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da Doğu Türkistan ve Filistin yararına kermes düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Doğu Türkistan ve Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:08 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova'da Doğu Türkistan ve Filistin yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Doğu Türkistan ve Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen kermeste konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, öğrencilerinin Doğu Türkistan ve Filistin için farkındalık oluşturmak için kermes düzenlendiklerini söyledi.

        Doğu Türkistan ve Filistin'de zulüm gören masun çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve bütün insanlar için yardım kermesi düzenlediğini ifade eden Tümer, "Türk milletinin ruhunda olan, zor durumda olanlara kol kanat germe ve yardımda bulunma özelliği, öğrencilerimiz tarafından bir kez daha ortaya konmuştur. Bu duyarlılıklarından dolayı emeği geçenleri tebrik ediyor, kermesimize destek veren Taşova halkımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İlayda'nın ölümünde kan donduran görüntü dosyada!
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        Nallıhan Köprüsü hizmete açıldı
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları

        Benzer Haberler

        Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Amasya'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Merzifon Kitap Fuarı 7 günde 60 bin kitapseveri ağırladı
        Merzifon Kitap Fuarı 7 günde 60 bin kitapseveri ağırladı
        Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı
        Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı
        Taşova'da vefat eden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
        Taşova'da vefat eden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
        Amasya'da devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Amasya'da devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Amasya Valisi Doruk, 2 aylık asayiş verilerini açıkladı
        Amasya Valisi Doruk, 2 aylık asayiş verilerini açıkladı