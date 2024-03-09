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        Taşova'da vefat eden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı

        Şehit Astsubay İbrahim Torun'un vefat eden babası Ali Torun, Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:58
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        Taşova'da vefat eden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
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        Şehit Astsubay İbrahim Torun'un vefat eden babası Ali Torun, Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un babası Ali Torun, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

        Taşova ilçesindeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Torun'un cenazesi, Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Torun'un cenazesi, Yemişen Mahalle Mezarlığı'nda şehit oğlunun yanına defnedildi.

        Cenazeye Torun'un ailesinin yanı sıra Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

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